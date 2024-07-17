Бостад. Стародубцева и Глисон уступили в полуфинале парного турнира

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева не смогла пробиться в парный финал турнира WTA 125 в Швеции
Бостад, Швеция • 8-13 июля • грунт • $115,000
Действующая чемпионка: Ольга Данилович (Сербия)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Полуфинал
Юлия Стародубцева/Куинн Глисон (Украина/США, 3) – Мария Лурдес Карле/Хулия Риера (Аргентина) 7:6(5), 1:6, 9-11
В полуфинальном поединке, который продолжался почти два часа, украинско-американская пара сделала два брейка и проиграла пять геймов на своей подаче. На решающем тай-брейке Стародубцева и Глисон лидировали 6-3, но удержать свое преимущество не смогли.
Юлия Стародубцева второй раз в карьере дошла до полуфинала на турнире WTA 125 в парном разряде. В ноябре прошлого года она остановилась на этой стадии соревнований в Колине (Чили).
На пути в полуфинал Юлия Стародубцева и Куинн Глисон обыграли пары Алена Фомина-Клотц/Екатерина Макарова (-) и Кайса Ханеманн/Лиса Заар (Швеция).
В одиночном разряде турнира в Бостаде украинка уступила на старте основной сетки своей соотечественнице Катарине Завацкой.
За свое выступление на турнире в Бостаде Юлия Стародубцева заработала 1300 долларов призовых и 1 очко в одиночный рейтинг, а также 625 долларов призовых и 27 очков в парный рейтинг.