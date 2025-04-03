Мэдисон Кис: “Соперницы действительно начинают играть против тебя лучше после твоей победы на «мэйджоре»”

Американская теннисистка Мэдисон Кис поделилась мыслями о сложностях, которые возникают после выигрыша турнира Grand Slam



Победа на “мэйджоре” – это мечта для каждой теннисистки, но, как призналась Медисон Киз, за триумфом приходит и новая реальность. После своего дебютного титула на Australian Open 2025, где американка в напряжённом финале обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко (6:3, 2:6, 7:5), она ощутила на себе изменившееся отношение соперниц на корте.

“Думаю, да – соперницы действительно начинают играть против тебя лучше после твоей победы на «мэйджоре», – призналась Кис на пресс-конференции в Чарльстоне. – Это просто реальность. Всегда интересно, когда ты в роли преследователя. Но это уже не так весело, когда преследуют тебя. Такая вот обратная сторона успеха. Но в то же время это значит, что ты делаешь что-то правильно”.

30-летняя уроженка Иллинойса сейчас выступает на WTA 500 в Чарлстоне, где уже прошла в 1/8 финала, обыграв свою соотечественницу Кэролайн Доулхайд со счётом 6:3, 7:6. Несмотря на уверенную победу в двух партиях, матч оказался нервным: Кис не реализовала сразу семь матчболов.

“Честно говоря, казалось, что на матч-пойнтах она показывала свой лучший теннис, – отметила Медисон. – Я всё время думала: вот если выпадет ещё один шанс – он точно будет решающим. Поэтому я старалась просто вернуться к игре, которая дала мне преимущество, и действовать по своему плану. Иногда это трудно – чувствуешь, что победа уже близко, но не можешь её дожать. В такие моменты важно сфокусироваться и играть очко за очком”.

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