Фамен: Мы вернёмся в борьбу с хорошим настроением

В Alpine с умеренным оптимизмом ждут Гран При Венгрии и надеются заработать очки на Хунгароринге…

Брюно Фамен, руководитель команды: «После подведения итогов на базе, мы возвращаемся в борьбу с хорошим настроением, учитывая позитивное выступление в Испании и важные уроки по итогам уик-энда в Сильверстоуне.

Мы знаем, что должны работать лучше, избавиться от постоянных проблем с надежностью и повысить эффективность машины. В Испании мы продемонстрировали, что она улучшается. Вся команда работает над этим.

Впереди напряжённый отрезок из двух гонок перед летним перерывом – в Будапеште и в Спа. Это совершенно разные трассы: в Будапеште много переходящих друг в друга плавных поворотов, там мы настраиваем машину на высокую прижимную силу, а в скоростных поворотах и на длинных прямых Спа всегда идёт поиск компромисса для оптимальной работы аэродинамики.

В Будапеште нас ждет невероятно жаркий уик-энд. Мы стремимся показать высокие результаты и заработать очки».

Эстебан Окон: «В Сильверстоуне мы выступили не лучшим образом. Команда допустила слишком много ошибок, мы с самого начала оказались позади. В гонке всё только ухудшилось, когда мы не смогли оптимизировать стратегию и откатились назад.

На этой неделе я был в Энстоуне, много работал на симуляторе в рамках подготовки к Венгрии. С Хунгарорингом меня связывают отличные воспоминания, прежде всего – победа в 2021 году. Мы будем стремиться вернуться в борьбу в лучшей форме, чем в Сильверстоуне.

Гран При Венгрии всегда будет для меня особым этапом, ведь именно здесь я одержал свою первую победу, которая стала и первой победой команды Alpine. Это одна из моих любимых трасс в календаре, где я всегда с удовольствием выступаю.

Это отличная пилотажная трасса с высокой прижимной силой и сменяющими друг друга плавными поворотами. Обгонять сложно, реальные шансы есть только на первом секторе, поэтому особенно важно хорошо выступить в квалификации.

Прогноз обещает жаркую погоду, так что стратегия сыграет свою роль в управлении шинами. С нетерпением жду возвращения в атмосферу Гран При Венгрии, в Будапеште нас всегда здорово принимают».

Пьер Гасли: «Уик-энд в Сильверстоуне с самого начала был для меня сложным из-за штрафа за замену силовой установки, но из-за проблем с коробкой передач я даже не смог стартовать.

Переменчивая погода давала хорошие шансы, которые мы могли бы использовать, как в Монреале, но этого не произошло. Нужно сделать выводы и в будущем решить эти проблемы.

Все в команде делали всё возможное, в том числе в трёх прошлых Гран При, мы очень разочарованы тем, что не смогли добиться результата. Мы знаем, в чём должны прибавить, я в восторге от того, что у нас в планах. Мы выложимся по полной перед летним перерывом, который начнется через две недели.

Хунгароринг – стационарная трасса, одна из самых приятных для пилотирования. Она похожа на картинг, где у вас нет времени отдохнуть на прямых. На протяжении всего круга ты занят, важно найти оптимальный ритм – в этом и заключается вызов, который мне нравится.

Похоже, погода будет жаркой, проехать полную дистанцию гонки будет тяжело с физической точки зрения. Мы хотим выйти в финал квалификации и заработать очки в этот уик-энд, чтобы немного отыграться перед летним перерывом».

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