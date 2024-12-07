Сын Майка Тайсона признался, не был ли бой отца против Пола подставным

Getty Images/Global Images Ukraine

Амир Тайсон, сын легендарного боксера Майка Тайсона (50-7, 44 КО), высказался относительно проигранного его отцом поединка против Джейка Пола (11-1, 7 КО):

«Некоторые люди говорят: «О, этот бой был сфальсифицирован»… Мы знаем, что это не было сфальсифицировано. Майк просто устал. Джейк уклонялся. Выглядело так, будто Тайсон сдерживал свои удары, но Джейк просто хорошо двигался.

Когда кто-то не хочет признать, что кто-то проиграл, когда все идет не так, как кому-то хотелось бы, то, конечно, он будет строить теории заговора. И это то, что они размещают в интернете. Силы Тайсона закончились после 3-го раунда. Вот и все. Он просто продолжал стоять до конца. Он сделал все, что мог. Не сдерживаясь, он сделал все, что мог в своем возрасте».

sport.ua