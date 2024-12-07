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Футбол

В Англии подтопило стадион команды украинца. Видео

Хорошо, что он ещё не сдан в эксплуатацию

В Англии подтопило стадион команды украинца. Видео

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • В Англии подтопило стадион команды украинца.

    В сети появилось видео, как на новом "Эвертон Стэдиум" вода лилась со ступенек на трибунах и попала в подтрибунное помещение. В результате образовался слой воды.

    Вероятно, на стадионе присутствуют проблемы с дренажной системой и конструкцией.

    Видео:

    Напомним, что "Эвертон" переедет на новой стадион в сезоне 2025/26. "Синюю" команду Ливерпуля представляет украинец Виталий Миколенко.

    www.ua-football.com

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