В Англии подтопило стадион команды украинца. Видео

Хорошо, что он ещё не сдан в эксплуатацию
Фото – Getty Images/Global Images Ukraine
В Англии подтопило стадион команды украинца.
В сети появилось видео, как на новом "Эвертон Стэдиум" вода лилась со ступенек на трибунах и попала в подтрибунное помещение. В результате образовался слой воды.
Вероятно, на стадионе присутствуют проблемы с дренажной системой и конструкцией.
Видео:
Напомним, что "Эвертон" переедет на новой стадион в сезоне 2025/26. "Синюю" команду Ливерпуля представляет украинец Виталий Миколенко.