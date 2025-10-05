Ла Лига. Реал Овьедо – Леванте 0:2. Опять хозяева без голов и очков

В 8-м туре "Реал Овьедо" принимал "Леванте".
Ещё в прошлом сезоне, этот матч был в Сегунде. 4 октября команды встретились в Ла Лиге. Первый тайм был полностью за гостями. 6 ударов, из которых 3 в створ. Вратарь "Овьедо" Эскандель два отбил, но один гол всё же пропустил.
После перерыва хозяева пытались получить хотя бы балл. Но не было точности ударов. "Леванте" также не мог "похвастаться" этой же характеристикой, но у них из двух ударов по воротам, один был голевым.
"Реал Овьедо" в турнгирной таблице на 15-м месте с 6-ю баллами. "Леванте" поднимается на 12-е место, имея 8 баллов.
Ла Лига. 8-й тур. "Нуэво Карлос Тартьере"
Реал Овьедо – Леванте 0:2
Голы: Альварес (30), Эйонг (72)