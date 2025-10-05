Аманда Анисимова: “Не ожидала, что дойду до финала в Пекине – после US Open я взяла слишком много времени на отдых и это было ошибкой”

Американка поделилась эмоциями после победы над Коко Гауфф в полуфинале турнира WTA 1000 в Пекине



Четвертая ракетка мира Аманда Анисимова легко выиграла полуфинальный матч против действующей чемпионки турнира в Пекине Коко Гауфф (№3 WTA). Американка одержала пятую в карьере победу над соперницей из топ-3 рейтинга и восьмую в этом году против теннисистки из топ-10. Анисимова в третий раз вышла в финал соревнований WTA 1000: в прошлом году она проиграла в финале в Торонто, а в этом сезоне победила в Дохе.

– Аманда, поздравляем с выходом в финал. Какие у вас впечатления?

– Я очень рада впервые выйти в финал здесь, в Пекине. Это была особенная неделя. Я действительно наслаждалась игрой, ведь на каждом матче было много фанатов. Это было очень приятно.

– Насколько сегодняшняя победа была результатом именно вашей игры, вашей уверенности в собственных ударах? И как это повлияло после непростого предыдущего матча?

– Я чувствовала себя хорошо на протяжении всего матча. Все удары работали, и это – мой любимый стиль игры (смеется). Мне практически ничего не пришлось подстраивать. Коко очень сложная соперница. Я знала, что нужно будет поднять свой уровень. Поэтому я очень довольна выступлением и счастлива, что теперь в финале.

– Когда соперница вам не известна заранее, меняется ли для вас подход в зависимости от того, кто будет по другую сторону сетки?

– Я стараюсь придерживаться своего плана независимо от соперницы. Мой подход остается одинаковым в каждом матче. Конечно, это будет еще одно серьезное испытание, ведь финал всегда тяжелый. Но я с нетерпением жду этого вызова и надеюсь на хороший матч.

– Когда вы прилетели в Пекин перед турниром, чувствовали ли вы, что сможете провести такую успешную неделю? Или вас удивил выход в финал сразу после US Open?

– Вы были на моих тренировках? (смеется) Честно говоря, это довольно неожиданно, ведь после US Open я взяла слишком много времени на отдых. Это было ошибкой – я чувствовала, что физически не готова. К тому же в день вылета мне удалили зуб мудрости, и я думала: «Правильно ли я поступаю, что лечу?» Все началось не очень хорошо.

Но я многому научилась на этой неделе. Когда я не чувствую себя физически в лучшей форме или испытываю какие-то трудности, я сосредотачиваюсь на этом и в итоге играю лучше, потому что чувствую меньшее давление. Да, неожиданно именно тогда я могу показать свой лучший теннис. С каждым матчем я удивляла саму себя, училась играть через боль, продолжать, когда казалось, что уже не могу.

Эта неделя была прогрессом в этом плане. Я рада, что оставалась стабильной и смогла преодолеть все трудности. Да, я действительно удивлена, что попала в финал, но очень счастлива.



– 2025 год для вас оказался богатым на достижения. Как бы вы его подвели итоги?

– Да, у меня замечательный год. Было много нового опыта и побед, которых я раньше не добивалась. Я чувствую, что вся моя работа приносит плоды. Надеюсь, смогу продолжить это и во время финальной части сезона. Знаю, что в конце года бывает очень тяжело для игроков, но я хочу завершить сезон сильно.

– Вы много говорили о физических испытаниях на этой неделе. Как это было сегодня: сыграть относительно быстрый матч по сравнению с длинными трехсетовыми поединками?

– Это было облегчением, что матч прошел быстро. Хотя я и люблю вызовы. Например, против Жасмин Паолини я чувствовала себя так, как будто умираю – это действительно было как марафон. Но даже в такие моменты я люблю проверять, насколько могу пересилить себя. В целом я была готова к тяжелой борьбе и сегодня.

– Вы победили Соболенко на Уимблдоне, Швёнтек на US Open и Гауфф здесь, в Пекине. Какой из этих матчей был лучшим в сезоне?

– Думаю, трудно выбрать один. Каждый матч уникален и имеет свое значение. Я довольна всеми этими победами. Это очень важные для меня поединки, и я рада, что смогла показать такой уровень.

За титул на турнире WTA 1000 в Пекине Аманда Анисимова поборется с победительницей матча Джессика Пегула – Линда Носкова.



Фото: Getty Images.

btu.org.ua