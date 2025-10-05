Connect with us
Автоспорт

Заявление Джеймса Ваулза, руководителя Williams Racing

Техническая инспекция FIA после квалификации выявила, что обе машины Williams не соответствуют техническому регламенту. На FW47 Алекса Элбона и Карлоса Сайнса подвижные элементы заднего крыла открывались шире максимально допустимых 85 мм, а за подобного рода нарушения однозначно следует дисквалификация. 

Джеймс Ваулз, руководитель команды: «После квалификации в ходе инспекции FIA задние крылья обеих наших машин не прошли проверку на ширину открытия системы DRS. В результате Алекс Элбон и Карлос Сайнс были дисквалифицированы. 

Это чрезвычайно огорчительно для всей команды, и мы проводим срочное расследование, чтобы выяснить, как такое могло произойти. 

Мы вовсе не пытались добиться какого-то скоростного преимущества, и сегодня задние крылья машин прошли нашу собственную проверку. Однако важны только результаты замеров, произведённых FIA, и мы полностью принимаем решение федерации. 

В этот уик-энд наша машина позволяет бороться за очки, поэтому завтра мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы отыграться при старте из последнего ряда. Также мы безотлагательно проверим все наши рабочие процессы, чтобы гарантировать, что подобное не повторится». 

