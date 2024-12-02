В FIA объяснили действия директора гонки

Уик-энд в Катаре получился непростым для Руя Маркеша, которому впервые пришлось сочетать обязанности директора гонки в Формуле 2 и Формуле 1. Усталость дала о себе знать, так что некоторые решения, принятые в воскресенье, FIA пришлось комментировать.

В частности, речь шла о правом зеркале заднего вида, оторвавшемся от машины Алекса Элбона на стартовой прямой. Когда стало очевидно, что на трассе лежит посторонний предмет, дирекция гонки активировала режим желтых флагов, через пару секунд сняла его, потом снова активировала, и снова сняла. В один из таких моментов Ландо Норрис не увидел световую сигнализацию и не сбросил скорость, за что позже получил 10-секундный Stop&Go и потерял шансы на победу.

Через четыре круга Валттери Боттас врезался в лежащее на трассе зеркало, которое никто не убрал, и оно разлетелось на множество острых осколков, из-за которых произошли проколы у Льюиса Хэмилтона и Карлоса Сайнса. Уже после этого выехал автомобиль безопасности, чтобы маршалы смогли убрать обломки.

В понедельник FIA опубликовала официальное объяснение по поводу действий Руя Маркеша: «Обычно мы не отправляем на трассу автомобиль безопасности из-за небольшого количества мусора, лежащего вне траектории.

Обилие обломков после удара машины о зеркало и последовавшие за этим проколы, вынудили дирекцию гонки принять решение о выезде автомобиля безопасности. Объявление в этом случае режима виртуального автомобиля безопасности не стало бы решением – у маршалов не было бы времени убрать обломки при постоянно проезжающих мимо машинах.

Санкции к гонщику соответствуют инструкциям, направленным командам 19 февраля 2024 года. Нарушение правил, связанных с режимом двойных желтых флагов, считается серьезным, и влечёт за собой столь суровое наказание».

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