Палмер: Я считаю Норриса одним из лучших

Бывший гонщик Формулы 1, эксперт официального сайта чемпионата Джолион Палмер впечатлён выступлением Ландо Норриса в Шанхае…

Джолион Палмер: «Ландо Норрис был настоящей звездой по ходу гонки в Шанхае, хотя перед стартом в McLaren не ждали многого. Их машина всегда быстра в скоростных поворотах, но не столь эффективна на медленных отрезках, особенно в затяжных поворотах с большим радиусом, которых много в Шанхае. И все же Норрис завершил гонку с лучшим результатом в карьере.

Лично я давно считаю, что Норрис – один из сильнейших. Он демонстрирует высокий уровень с дебюта в McLaren в 2019-м, но в последние 12 месяцев, особенно с машиной, способной постоянно бороться в группе лидеров, мы увидели, насколько он хорош.

Ландо критикуют за то, что он до сих пор не выиграл ни одной гонки, но так складывались обстоятельства. Лучший шанс у него был в Сочи в 2021-м, но я не виню Ландо за то, что он проиграл. Я считал невероятным подвигом, что за рулём машины средней группы он претендовал на победу в эпоху доминирующей Mercedes. И это была сложная задача – сделать правильный выбор шин, когда на кону первая победа.

Второе место в воскресенье позволило Ландо 15-й раз подняться на подиум в Формуле 1. Теперь у него больше всех подиумов без побед в истории Формулы 1 (15 против 13 у Ника Хайдфельда). Но это лишь вопрос времени, когда Норрис одержит свою первую победу.

На мокрой трассе он не уступает лучшим, что доказал его поул в спринте, где он опередил соперников более чем на 1,2 секунды, хотя начал круг с испорченного 16-го поворота, проехав по гравию.

В Формуле 1 он всегда был быстр при влажной погоде, соответствуя уровню чемпионов – Хэмилтона, Алонсо и Ферстаппена.

Некоторые вспомнят его серьёзную аварию во время дождевой квалификации в Спа в 2021-м, когда Джордж Расселл блистал за рулём Williams, но до аварии Ландо был лучшим, он с блеском прошёл первую и вторую сессию, затем погода ухудшилась и он вылетел из-за аквапланирования в Eau Rouge.

Он всегда был по-настоящему талантливым парнем, а сейчас добавил зрелости и стабильности.

Высокий темп Норриса в воскресенье стал сюрпризом для его команды и для него самого. Он убедил себя, что McLaren не сможет бороться после посредственного выступления в спринте. Свою единственную ошибку за уик-энд он допустил именно там, слишком активно сражаясь с Хэмилтоном за лидерство, а после этого изо всех сил пытаясь отыграться.

Но в воскресенье асфальт немного остыл и на длинных сериях машина стала работать лучше. Хорошие скоростные качества McLaren помогли Норрису сохранить передние шины, он смог меньше нагружать их в быстрых и затяжных поворотах.

Он был не только быстр, но и по мере прохождения отрезков начал отрываться от Шарля Леклера, особенно на Hard, был быстрее Серхио Переса на Hard и на Medium.

Впрочем, мы уже привыкли к ярким выступлениям Ландо, который регулярно претендует на подиум и финишировал в тройке в двух из трех последних гонок. Квалификационный темп всегда считался его сильной стороной, но теперь мы увидели, насколько он может быть хорош на длинной дистанции.

Выступая за McLaren, он легко опережал Даниэля Риккардо, когда они были напарниками, и хотя сейчас Оскар Пиастри оказывает ему более серьёзную конкуренцию, Норрис имеет комфортное преимущество. Не стоит забывать и о том, что Пиастри пришел в Формулу 1 с резюме на уровне великих чемпионов прошлых лет.

Как и любой гонщик, кроме безупречного Макса, Норрис не совсем безошибочен, но уровень его выступлений по сравнению с количеством неточностей исключительно высок.

Он находится на одном уровне с лучшими. Нет никаких сомнений, что при благоприятном стечении обстоятельств Ландо способен стать чемпионом мира. Вопрос, сможет ли?

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