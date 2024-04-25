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Футбол

В матче между МЮ и Шеффилдом был установлен новый антирекорд АПЛ

Печальный сезон для «клинков»

В матче между МЮ и Шеффилдом был установлен новый антирекорд АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

    • В матче перенесенного 29-го тура английской Премьер-лиги "Шеффилд Юнайтед" потерпел выездное поражение от "Манчестер Юнайтед" со счётом 2:4.

    После этого результата, в пассиве "Шеффилда" стало 94 пропущенных гола в 34 играх нынешнего сезона АПЛ.

    Таким образом, "клинки" побили антирекорд национального чемпионата по количеству пропущенных мячей, который ранее принадлежал "Дерби Каунти" (89 голов в сезоне-2007/2008).

    "Шеффилд Юнайтед" занимает последнюю строчку АПЛ, набрав лишь 10 очков за 34 тура.

    www.ua-football.com

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