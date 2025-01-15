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Футбол

Забарный и Ярмолюк получили оценки от статистических порталов за матчи 21-го тура АПЛ

Sofascore и WhoScored определились с оценками

Забарный и Ярмолюк получили оценки от статистических порталов за матчи 21-го тура АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Сегодня, 14 января, "Борнмут", в котором выступает Илья Забарный, сыграл вничью с "Челси" (2:2). А "Брентфорд" Егора Ярмолюка не уступил "Манчестер Сити" (2:2).

    После завершения поединков статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили игру Ильи в 6.8. А Егору поставили 6.6 и 6.4 соответственно.

    Забарный отдал 74% точных передач, преуспел в двух удачных обводках из четырех, сделал 63 касания мяча и выиграл одно воздушное единоборство.

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    • Между тем Ярмолюк вышел на замену на 79-й минуте своего матча. Украинец за это время сделал 13 касаний к мячу и отдал 8/11 точных передач.

    Забарный и Ярмолюк получили оценки от статистических порталов за матчи 21-го тура АПЛ

    Забарный и Ярмолюк получили оценки от статистических порталов за матчи 21-го тура АПЛ

    www.ua-football.com

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