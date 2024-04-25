Новый виток скандала: Перес встретился с арбитром перед Эль Классико

Президент Реала Флорентино Перес встречался с главным арбитром Эль Класико Сесаром Сото Градо незадолго до начала матча.

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, встреча состоялась в подтрибунном помещении «Сантьяго Бернабеу». Известно, что вместе с Пересом также был Карлос Мехия Давила. бывший арбитр Ла Лиги, а ныне советник Реала. Отмечается, что президент Барселоны Жоан Лапорта в то время уже находился на трибунах. Барселона считает присутствие Перес в подтрибунке одним из элементов воздействия на арбитров и регулярные сюжеты о судействе на клубном канале.

Напомним, Эль Класико в итоге завершилось зрелищным камбеком Реала (3:2), который был омрачен судейским скандалом — В середине первого тайма произошел неоднозначный эпизод, когда арбитр не засчитал гол в ворота мадридцев после удара Ламина Ямала. Поэтому Жоан Лапорта даже требует переигровки матча.

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