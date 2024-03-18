Робиньо — о тюремном сроке за изнасилование: Будь это суд над белым итальянцем — было бы всё иначе

Известный в прошлом футболист вспомнил свои перипетии с законом

ISTOE independente

Бывший вингер мадридского "Реала" и "Манчестер Сити" Робиньо, приговоренный к девяти годам тюремного заключения за групповое сексуальное насилие в Италии, обвинил судебную систему европейской страны в расизме.

"Я отыграл в Италии всего четыре года и устал видеть истории о расизме. К сожалению, это продолжается и по сей день. Это было в 2013 году, сейчас уже 2024-й. Конечно, если бы мой суд проходил над белым итальянцем, все было бы иначе. Без сомнения. С таким количеством доказательств, которые у меня есть, меня бы не осудили.

Бразилец признал, что у него был сексуальный контакт с предполагаемой жертвой, однако также добавил, что он был по обоюдному согласию.

"У нас были поверхностные и быстрые отношения. Она ни разу не оттолкнула меня, не сказала "стоп". Там были и другие люди. Когда я увидел, что она хочет продолжить с другими парнями, то уехал домой. Я мог бы всё это отрицать, потому что там нет следов моей ДНК, но я не лжец", — заключил "Биньо".

Напомним, итальянский суд вынес свой вердикт Робиньо ещё в 2017-м году. В январе 2022 года его кассация (заявление об обмене приговора — прим.) была отклонена, в феврале того же года Италия выдала международный ордер на арест игрока. Тем не менее, на данный момент Робиньо находится на свободе, проживая в Бразилии.

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