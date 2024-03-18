Черкасские Мавпы впервые в сезоне Суперлиги-FAVBET обыграли Запорожье

Мавпы гарантировали себе пятое место по итогам регулярного чемпионата

Черкасские Мавпы на старте второго игрового дня заключительного бабла регулярного чемпионата Суперлиги-FAVBET обыграли Запорожье — 90:75.

Старт встречи остался за Запорожьем, однако на большой перерыв команды ушли с преимуществом Мавп в четыре очка (52:48). Решающей в матче стала третья четверть, которую запорожцы отдали оппоненту — 8:18.

Лучшим в Черкасских Мавп стал Эрик Бун с 26 очками и 12 передачами. У Запорожья отметим Андрея Хохоника, который к 10 ассистам добавил рекордные в карьере 23 очка.

Мавпы гарантировали себе пятое место в турнирной таблице по итогам регулярного сезона, Запорожью, чтобы подняться с четвертой позиции, нужно рассчитывать на два поражения Киев-Баскета и победу над Старым Луцком в заключительном матче столичного бабла.

Суперлига-FAVBET. Регулярный чемпионат

Черкасские Мавпы — Запорожье — 90:75 (23:22, 29:26, 18:8, 20:19)

Черкасские Мавпы: Бун (26 + 6 подборов + 12 передач), Агафонов (18 + 9 подборов), Марченко (15), Далкорт (15 + 5 подборов), Новиков (7), Кузнецов (5 + 6 подборов), Назаренко (2), Руслов (2)

Запорожье: Хохоник (23 + 10 передач), Никитин (22 + 6 подборов), Морозов (16), Холод (6 + 6 подборов), Кабанов (2), Дмитренко (2), Джерихов (2), Быков (2)

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