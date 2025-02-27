НБА. Юта без Михайлюка проиграла Сакраменто, Бостон оступился в Детройте

Оклахома на выезде одолела Бруклин, Нью-Йорк справился с Филадельфией

В ночь на 27 февраля в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись девять матчей регулярного чемпионата.

Юта Джаз потерпела очередное поражение — от Сакраменто Кингз в родных стенах — и осталась на последнем месте в Западной конференции. Украинский защитник Святослав Михайлюк на площадке не появлялся. Вице-лидер Восточной конференции Бостон Селтикс прервал серию из шести побед, уступив Детройт Пистонс.

НБА. Регулярный чемпионат

Вашингтон Уизардс — Портленд Трэйл Блэйзерс — 121:129 (27:34, 27:21, 34:39, 33:35)

Детройт Пистонс — Бостон Селтикс — 117:97 (29:20, 26:35, 35:24, 27:18)

Индиана Пэйсерс — Торонто Рэпторс — 111:91 (26:24, 25:17, 30:23, 30:27)

Нью-Йорк Никс — Филадельфия Сиксерс — 110:105 (33:21, 28:24, 22:29, 27:31)

Бруклин Нетс — Оклахома-Сити Тандер — 121:129 (40:29, 36:32, 20:29, 25:39)

Майами Хит — Атланта Хокс — 131:109 (29:28, 36:37, 42:28, 24:16)

Чикаго Буллз — Лос-Анджелес Клипперс — 117:122 (26:31, 34:28, 33:39, 24:24)

Юта Джаз — Сакраменто Кингз — 101:118 (22:22, 24:33, 23:28, 32:35)

Хьюстон Рокетс — Сан-Антонио Сперс — 118:106 (34:20, 30:26, 37:29, 17:31)

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