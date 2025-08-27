Португалия обыграла Чехию в Евробаскет-2025

В рамках чемпионата Европы по баскетболу 2025 года 27 сентября состоялся матч между сборными Чехии и Португалии. Игра оказалась малорезультативной, и португальцы одержали победу со счетом 64:50. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Команды не смогли набрать много очков, и в итоге португальцы выиграли три из четырех четвертей. Единственная ничья произошла во второй четверти, когда команды набрали по 19 очков. В оставшихся трех четвертях Португалия показала более уверенную игру и добилась важной победы.

Самым результативным игроком матча стал Немиаш Куэта из Португалии, набравший 23 очка. В составе чехов лучшим игроком был Уит Крейчи, который набрал 10 очков.

Итоговый счет: Чехия – Португалия – 50:64 (10:13, 19:19, 11:13, 10:17)

Чехия: Вит Крейчи (10), Мартин Петерка (8), Войтех Грубан (7), Томаш Кизлинк (7), Мартин Свобода (6), Мартин Крест (6), Ян Жидек (3), Петр Кживанек (2), Яромир Богачик (1), Адам Кевал (0), Адам Кевал (0)

Португалия: Немиаш Куэта (23), Рафаэль Лисбоа (15), Треванте Уильямс (10), Мигель Кейруш (5), Кандидо Са (3), Диогу Вентура (2), Даниэль Рильвао (2), Влад Войтсо (2), Диогу Брито (0), Диогу Брито (0), Нуну Са (0)

