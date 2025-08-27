Ошер Давида пригрозил «Динамо» перед матчем ЛЕ

Вингер израильского клуба «Маккаби» Тель-Авив Ошер Давида поделился ожиданиями перед ответным матчем с киевским «Динамо» в квалификации Лиги Европы. Футболист отметил, что несмотря на победу в первом матче, его команда должна быть более решительной в атаке. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

«В прошлом сезоне мы вылетели от «Олимпиакоса», хотя выиграли первый матч. Я хорошо помню этот момент и буду помнить его еще долго. С тех пор многие игроки ушли, так что мы не должны допускать таких ошибок. Задача ещё не завершена, и я надеюсь, что никто не думает, что всё уже решено», – подчеркнул Давида.

Футболист отметил, что необходимо воспринимать текущую ситуацию как 0:0 и подходить к ответной встрече с полной концентрацией, не думая о предыдущем результате. Он также добавил, что в раздевалке клуба произошли важные изменения, и теперь есть новая динамика. Молодые и талантливые игроки активно берут на себя ответственность, особенно после ухода лидеров.

«Все говорили, что нам нужно было забить больше, но, с другой стороны, мы сыграли хороший матч. Теперь мы сосредоточены на следующей игре», – сказал Давида, добавив, что команда настроена на победу.

Говоря о цели команды, футболист отметил, что «Маккаби» стремится защитить титул чемпиона и преодолеть стадии Кубка, на которых клуб вылетал в последние два года. Лично он хочет повторить прошлогодний успех и прогрессировать, стремясь к индивидуальному развитию.

«Могу ли я стать лучшим? Я не смотрю на это, всегда стараюсь улучшать свою игру и быть полезным для команды», – заключил Давида.

