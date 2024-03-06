Реал Мадрид – РБ Лейпциг. АУДИО онлайн трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
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UA-Футбол организует комментарий поединка 1/8 финала главного клубного европейского турнира между мадридским "Реалом" и немецким "РБ Лейпциг".
Первый матч команда Карло Анчелотти выиграла со счетом 1:0, сохранить минимальную победу "сливочным" помог украинский голкипер Андрей Лунин. Немцам терять нечего, они обязаны забивать. Возможна ли сенсация? Или же "Реал" спокойно пройдет дальше? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 6 марта – в 21:55 по киевскому времени.
Комментатор: Роман Синчук