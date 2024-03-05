Симона Халеп — о сокращении своей дисквалификации: «Мне не терпится перевернуть эту страницу и вернуться в Тур с новыми силами и бодрым духом»

Экс-первая ракетка мира и чемпионка двух турниров Grand Slam Симона Халеп прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда об уменьшении срока ее дисквалификации, благодаря чему она уже может вернуться в WTA-тур

«Сегодня наступил переломный момент: трибунал вынес свой вердикт, подтвердив мою позицию и внеся ясность в эту историю:

1. Единогласным решением с меня были сняты все обвинения в употреблении кровяного допинга.

2. Также единогласно было решено, что прискорбный инцидент с положительным тестом на роксадустат произошел из-за непреднамеренного загрязнения пищевой добавки, что привело к сокращению срока наказания до девяти месяцев.

3. Кроме того, трибунал обязал ITIA выплатить мне компенсацию в размере 20 000 швейцарских франков.

В середине этого сложного пути моим маяком была непоколебимая вера в неприкосновенность истины и принципы правосудия. Несмотря на то, что мне пришлось столкнуться с тяжелыми обвинениями и грозным сопротивлением, мой дух оставался непоколебимым, опираясь на мою непреклонную убежденность в том, что я — чистый спортсмен. Это испытание стало свидетельством стойкости, а торжество правды — горько-сладким оправданием, которое, пусть и с опозданием, приносит огромное удовлетворение.

Я выражаю искреннюю благодарность своей юридической команде, чья твердая вера и исключительная преданность делу помогли мне пережить эти сложные времена. Мои спонсоры, преданные болельщики и некоторые заслуживающие уважения соперники стали для меня опорой, оказывая неизменную поддержку и солидарность.

Огромная поддержка со стороны многих румын также укрепила мою решимость, позволив мне довести это дело до законного и почетного завершения.

Забегая наперед, скажу, что мне не терпится перевернуть эту страницу и вернуться в Тур с новыми силами и бодрым духом», — написала румынская теннисистка в своих социальных сетях.

Отметим, что 12-13 апреля в США состоится противостояние сборных Украины и Румынии в квалификации финального турнира Кубка Билли Джин Кинг и после сегодняшнего решения CAS Симона Халеп может сыграть в этом поединке против сборной Украины.

btu.org.ua