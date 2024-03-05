Бавария разгромила Лацио в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Гарри Кейн оформил дубль

Фото — ФК Бавария

Мюнхенская Бавария уверенно одолела римский Лацио в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Матч завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев. Дубль оформил Гарри Кейн, еще один гол забил Томас Мюллер.

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Напомним, в первой игре победил Лацио (1:0).

В другом матче вечера Пари Сен-Жермен повторно одолел Реал Сосьедад и также вышел в 1/4 финала турнира. Стадия четвертьфинала запланирована на 9/10 и 16/17 апреля. Жеребьевка соответствующего раунда соревнований состоится 15 марта, после всех сыгранных ответных матчей 1/8 финала.

Лига чемпионов 1/8 финала, ответный матч 5 марта

Бавария — Лацио 3:0 (2:0) (Общий — 3:1)

Голы: 1: 0 — 38 'Кейн, 2:0 — 45+2' Мюллер, 3:0 — 66' Кейн.

Бавария: Нойер, Кммих, Де Лигт, Дайер, Геррейро , Павлович, Горецка, Сане (Лаймер 89'), Мюллер (Тель 78'), Мусиала (Гнабри 90+1'), Кейн.

Лацио: Проведель, Марушич, Хила, Романьоли, Пеллегрини, Гендузи , Весино (Катальди 61'), Луис Альберто (Камада 80'), Дзакканьи (Исаксен 61'), Иммобиле (Кастельянос 61'), Фелипе Андерсон (Педро 75').

Предупреждение: Романьоли 80', Катальди 89', Пеллегрини 90+2'.

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