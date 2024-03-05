«Питтсбург» сыграет с «Коламбусом» в регулярном чемпионате НХЛ 6 марта

Евгений Малкин (ХК «Питтсбург Пингвинз»). Фото AFP

«Питтсбург» сыграет с «Коламбусом» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 6 марта. Игра состоится на спортивной арене «Пи-пи-джи Пэйнтс Арена» в Питтсбурге, штат Пенсильвания (США). Начало — в 03.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Питтсбург» — «Коламбус» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Пингвинз» набрали 62 очка и занимают 12-е место в Восточной конференции. «Блю Джекетс» с 52 баллами располагаются на последней, 16-й строчке «Востока».

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