«Матч сезону»: гравець збірної України відреагував на жеребкування півфіналу Кубка

Гравець збірної України Богдан Бринюк відреагував на жеребкування півфіналу Кубка.

Баскетболіст виклав сторіз в Інстаграм з «Прометеєм» та «Київ-Баскетом», підписавши «Матч сезону».

Богдан відмітив Лєва Кошеватського, який грає за клуб з Києва та Михайла Бубліка, який виступає за команду Вищої ліги. Ця трійка грала за молодіжні збірні разом.

«Київ-Баскет» зустрінеться з «Прометеєм» вже дев'ятого березня о 14:00 в СК «Венето» в Києві.

Цього року двадцятирічний Богдан отримав дебютний виклик до складу національної команди.

Фото: Instagram «Bodya.bryniuk»

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