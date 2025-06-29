Ошибка Трубина или мастерство Джеймса? Как пропускала Бенфика

Украинский вратарь "орлов" пропустил на 64-й минуте. Капитан "Челси" подловил "Бенфику" со штрафного. Рис Джеймс прицельно попал под ближнюю штангу. На 68-й минуте нападающий "красных" Эвангелос Павлидис упал в штрафной в борьбе с соперником, но арбитр мгновенно отклонил все попытки футболистов апеллировать к нему.

Пока матч между командами приостановлен из-за неблагоприятных погодных условий. До завершения основного времени оставалось 4 минуты.

Встреча проходит при существенном преимуществе лондонской команды. Если бы не Анатолий Трубин, то подопечные Энцо Марески гораздо раньше открыли бы счет и могли отмечаться не один раз.

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