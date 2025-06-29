“Этот год научил меня по-настоящему прислушиваться к себе”. Марта Костюк сегодня празднует свой День рождения

Украинская теннисистка сделала публикацию в Instagram по случаю своего Дня рождения



Сегодня Марте Костюк исполнилось 23 года.

“Расти в центре внимания не всегда легко. Когда ты чувствуешь, что привязана к результатам, и все видят твои взлеты… и твои падения.

Этот год научил меня по-настоящему прислушиваться. К себе. К маленькой меня внутри, которая просто хочет быть услышанной.

И хотя люди, как правило, замечают большие победы, те, что значили больше всего, были тихими и личными, такими, о которых не напишешь.

Мне повезло, что у меня есть люди, которые поддерживают меня. Те, кто дает мне почувствовать, что меня любят, что я чувствую себя защищенной и свободной, чтобы жить эту дикую жизнь так, как я это делаю.

И вот начинается еще один год. Безумный, полный приключений и, надеюсь, еще более насыщенный”.



Фото: Instagram.

btu.org.ua