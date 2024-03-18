Мария Саккари: «Когда ты играешь против таких игроков как Ига, то у тебя есть лишь 2-3 шанса в матче — если ты их не используешь, то это чао-чао»

Девятая ракетка мира Мария Саккари прокомментировала свое поражение от Иги Швёнтек в финале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс

— Очевидно, что никогда не хочется проиграть и покинуть турнир в ранге проигравшего, но в то же время за последние две недели произошло так много хорошего, что я не могу просто игнорировать это. Думаю, что однажды я все таки получу этот титул.

— У вас получился очень хороший первый сет. С чем вы связываете такой второй сет? Это была усталость? Или Ига попробовала что-то изменить?

— Я не думаю, что она пыталась что-то изменить. Думаю, что я немного устала, но не то чтобы это было оправданием. Я не могу так сказать: потому что она все равно играла очень хорошо.

Знаете, возможно, все было бы по-другому, если бы мой предыдущий матч против Коко не продолжался так долго, как он продолжался. Вот почему так важно завершать матчи, когда ты можешь это сделать. Мне кажется, именно поэтому Ига так хороша. Если вы посмотрите на ее результаты, она редко играет в трех сетах. И это очень помогает ей на поздних стадиях турнира.

Но, знаете, сейчас уже все так, как есть. Сейчас я уже думаю о Майами, о том, чтобы снова не проиграть в первом раунде (улыбается), потому что в последние пару лет у меня не очень хорошо складываются дела там, после того, как я далеко захожу по сетке здесь.

— Вы говорили, что вам приходится быть очень агрессивной, играя с ней. Есть ли момент, когда, играя с Игой, вы чувствуете, что должны быть идеальны в каком-то смысле? Или она из тех игроков, которые навязывают вам такое мышление? Возникает ли некая внутренняя борьба, потому что никто не может быть идеальным?

— Не обязательно быть идеальной, но против нее у вас будет меньше шансов. Вот в чем дело. Думаю, в этом и заключается разница между топ-игроками и игроками более низкого рейтинга. Например, когда ты играешь с Игой, Соболенко, Рыбакиной, со всеми этими игроками, с Коко, Джесс, у тебя есть два-три шанса в матче, и ты должна их использовать. Если ты их не используешь, то, как я говорю, это чао-чао.

В том-то и дело, что она агрессивна, но в то же время надежна. Вы должны использовать те шансы, которые она вам дает. Например, со счета 3:0 до 3:3 и 4:4 она начала промахиваться. Но если ты не используешь этот шанс, как на 4:4, когда я сыграла очень слабо на приеме — я промахнулась три раза с бэкхенда. С такими игроками, как она, это недопустимо.

• Обзор финала Ига Швёнтек — Мария Саккари в Индиан-Уэллс (ВИДЕО)

— Вы сказали, что однажды получите этот титул. Есть ли что-то, что заставляет вас стремиться к нему больше, чем к другим WTA 1000?

— Да, я думаю, что это лучший «тысячник» в сезоне. Мне просто очень нравится быть здесь (улыбается).

Знаете, скажу честно, мне нравятся здешние условия. Отскоки высокие, мяч летит. За последние три года я сыграла два финала и один полуфинал. Я действительно верю, что однажды я добьюсь этого. Но посмотрим. Никто не знает, что произойдет в будущем.

— Вы говорили о том, какие игроки побеждали Игу в прошлом. Очевидно, что Елена и Арина — игроки, физически не похожие на вас, но вы дважды побеждали Игу. Мне любопытно…

— Три раза. Я знаю свои результаты (смех в зале)

— Если говорить не только о преимуществе, то что, по вашему мнению, вы делали против нее в прошлом, что помогало вам создавать такие возможности?

— Ну, последний раз я побеждала ее в 2021 году. Это было давно. Это было еще до того, как она сменила тренера, до того, как она сменила команду. Сейчас она работает с Томашем [Викторовски]. Она очень изменилась по сравнению с тем, какой была раньше. Очевидно, что за последние два года она добилась невероятного успеха, и она совсем другой игрок, чем когда я ее обыгрывала.

Знаете, для того чтобы вернуться к победам над ней, мне нужно что-то дополнительное. Она просто не так часто ошибается, как раньше, и все время на пике, но да, против нее нужно быть очень агрессивной, потому что ты видишь, как например Носкова ее обыгрывает. Носкова — ультраагрессивный игрок. С Игой она не станет церемониться.

Елена знает, у нее мощная подача, она будет сильно бить. То же самое с Соболенко. Они все будут стараться быть агрессивными с ней. Никто не будет стоять в двух метрах за задней линией и терзать ее, потому что у них нет шансов. Вот так все и происходит.

btu.org.ua