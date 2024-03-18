Спрятался от ребят в туалете. История легендарного динамовца, проигравшего в казино абсолютно все

Максим Розенко — об Иване Яремчуке, которого на пике карьеры приглашали в Аякс и Порту

В 80-х ему не было равных на правом краю полузащиты киевского Динамо и сборной СССР. Иван Яремчук сыграл на двух чемпионатах мира, выиграл Кубок обладателей кубков и закончил игровую карьеру в 36 лет. И продолжил играть. Но, к сожалению, уже в казино. Эта страсть стоила ему многого. Уже почти 20 лет у Ивана нет собственного жилья (живет «на съеме»). При этом Яремчук не унывает: тренировал команду в столичной бизнес-лиге и регулярно выступает за команду ветеранов киевского Динамо. Далее – монолог легендарного динамовца.

Единичная камера

Еще пацаном меня пригласили в киевский спортинтернат. Заметили на одном из юношеских областных турниров. Окончил и получил приглашение в Днепр. Три года отыграл в Черкассах. А дальше случилась настоящая детективная история. Меня пригласили во львовский СКА. Уже собирался во Львов. Но, как оказалось, был и на карандаше в киевском СКА. Приехал в Черкассы получить отпускные. Команда жила в отеле «Спорт». Наверное, у армейцев там был свой осведомитель. Только зашел в гостиницу, поздоровался с ребятами, начал собирать вещи, слышу, – взревели мигалки. Смотрю в окно, а там к гостинице машина подъезжает, из нее выскакивает какой-то военный чин в сопровождение автоматчиков. И эта бригада быстро двигается ко входу. Сразу понял, что за мной. Решил сражаться до конца. В конце коридора на нашем этаже был туалет. Я в нем скрылся. Через дверь, затаив дыхание, слышал, как меня ищут. Нашли. Для этого пришлось выбить дверь туалета. Еще и по лицу дали. Наручники надели и в машину. Помню, люди из гостиницы провожали меня изумленными взглядами. Увезли, посадили в одиночную камеру. Сразу заявили, что будут судить за уклонение от воинского долга. В итоге я постового со слезами на глазах просил передать наставнику Днепра Виктору Жилину, чтобы он меня «из плена» выручал. Далее отправили в спортроту. Пробыл там месяц, переведен в СКА. А за игрой армейцев следили тренеры «Динамо» Виктор Колотов, Анатолий Пузач и Михаил Коман. Думаю, кто-нибудь из них меня Лобановскому и порекомендовал. Если бы поехал во Львов, неизвестно, как бы дальше моя футбольная судьба сложилась.

Динамовский веер

Когда оказался в «Динамо», волнение было только в первое время. Через пару недель уже притерся. Соседом по номеру на базе был Саша Заваров. Но больше общался с Игорем Белановым и Васей Рацом. Славное время. Команда была как веер – все шли в атаку и все моментально переходили в оборону. Была полная взаимозаменяемость. Толя Демьяненко мог выдвинуться вперед, я отходил на его место. С Рацом вообще могли флангами поменяться. Здоровье было хоть отбавляй. Помню, как с Джоном Барнсом играл. На предматчевой установке Валерий Васильевич мне сказал, мол, Барнс должен бегать за тобой, а не ты за ним.

Посмотрение Лобановского

На чемпионате мира-1986 Мексике к матчу с Венгрией внимания со стороны иностранных журналистов к нам не было. Венгры на игру из туннеля выходили с шутками. Если не ошибаюсь, они накануне мундиаля в товарищеской игре обыграли сборную Бразилии. В прессе их стали называть чуть ли не второй крупной венгерской командой после жены во главе с Ференцем Пушкашем на ЧМ-1954. Результат нашей игры подобные сравнения опроверг. После него журналисты сразу начали охоту за нами. Один фотограф в поисках материала о сборной СССР даже залез на крышу нашей гостиницы.

Кстати, мы с Яковенко тогда проспали предматчевую установку на этот матч. Нас с Пашей не разбудили из послеобеденного сна. Не представляю, как Лобановский в нашем отсутствии не заметил. Уже всем рассказал, и здесь заходим мы с Павлом. Открываем дверь, Валерий Васильевич смотрит на нас очень изумленными глазами. Но сложилось для нас тогда все отлично – по голу забили. Паша уже на второй минуте игры.

Часы от Вальдано

С игровой карьерой могло сложиться лучше, если бы не травма летом 1986 на Кубке Сантьяго Бернабеу. В поединке с Реалом меня сломал Хорхе Вальдано. Аргентинец ударил меня сзади у боковой линии. В следующий раз на поле вышел только год спустя. Вальдано приходил в мадридскую клинику, извинялся. С ним был один из руководителей Реала. Подарили позолоченные часы. Эта травма сказалась на моей дальнейшей карьере.

10 тысяч марок

Жаль, что в свое время не перешел в Аякс или Порту. В Голландии и Португалии меня приглашали в 1986 году, тогда это еще было нереально. Переход в Блау-Вайс организовал наш бывший соотечественник, Миша-теннисист. У него были планы для начала «засветить» меня в команде второй бундеслиги, а затем выгодно трудоустроить в более серьезный клуб. Помню, получал зарплату 10 тысяч марок в месяц. С бонусами до 15 лет доходило. Но проявить себя помешала травма мениска. Затем перешел к Герте – команды тренировались на одном стадионе. Прошел собрание и… порвал крестообразные связи. Ладно, хоть операцию немцы оплатили. Год лечился. В итоге в Германии провел почти 3 года, но все вхолостую.

Казино

Свою карьеру заканчивал в Полтаве. Ехал в Днепр на просмотр в Грозный. Но встретился с наставником Ворсклы Виктором Пожечевским. Он меня и уговорил. В Полтаве в 1997 году было хорошее финансирование. Выиграли по итогам чемпионата бронзовые медали. Мог бы в Ворскле, как Ваня Шарий, до 42 лет играть. Но получил микротравму, поехал в Киев лечиться, и в Полтаву уже не вернулся – казино, девочки. Засосало…

Помню «незлым тихим словом» вечер в 1991 году, когда в Берлине впервые зашел в казино. Выиграл 2 тысячи марок. Новичкам всегда везет. Подумал блин, вот легкие деньги! Жизнь показала, что эти выводы были в корне неверны. Теперь казино уже позади. Сейчас могу разве что сыграть с парнями в покер.

Личное дело:

Иван ЯРЕМЧУК. Родился 19 марта 1962 года в селе Большой Бычков Закарпатской области. Правый полузащитник. Заслуженный мастер спорта СССР по футболу. Мастер спорта Украины по бильярду.

Выступал за команды: Днепр Черкассы (1979-1982), СКА Киев (1983-84), Динамо Киев (1985-1990), Блау-Вайс Берлин, Германия ( 1991), Герта Берлин, Германия (1992-93), КАМАЗ, Набережные Челны, Россия (1994), «Хапоэль» Ришонле-Зион, Израиль (1994-95), Богемианс Чехия (1995), Мунайши Казахстан (1996) Камышин, Россия (1996), Ворскла Полтава (1997-98). Достижения: Чемпион СССР (1985, 1986, 1990). Обладатель Кубка СССР (1985, 1987, 1990). Обладатель Кубка Кубков (1986).

В чемпионатах СССР провел 107 матчей, забил 10 голов. В еврокубках провел 18 матчей, забил 3 гола. За сборную СССР – 19 матчей, 2 гола. Участник чемпионатов мира (1986, 1990).

Максим Розенко, Чемпион

Впервые текст был опубликован в марте 2020 года

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