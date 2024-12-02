Хуан Мартин дель Потро: “Обещаю, что завершаю карьеру и ухожу из тенниса счастливым”

Аргентинский теннисист поделился эмоциями после своего прощального матча



Хуан Мартин дель Потро вчера встречался с Новаком Джоковичем в Буэнос-Айресе и одержал победу в двух сетах.

Я благодарю Новака за то, что он приехал. Еще в марте в США я спросил его, существует ли шанс, что он приедет в Аргентину в этом году, учитывая непростое испытание этого сезона для него – борьбу за победу на Олимпиаде и загруженный календарь. Он сразу же согласился. У него есть все титулы в этом спорте, но такими поступками он выигрывает кубок, который сложнее всего выиграть, – любовь людей.

От всей души я благодарю всех, кто пришел сегодня и кто был рядом на протяжении всей карьеры. Благосклонность людей все эти годы наполняла мое сердце. Я благодарен каждому, кто поддерживал меня вплоть до этого последнего испытания. А также благодарю всех спортсменов и моих бывших коллег, которые поделились своими пожеланиями в этот особенный день.

И в конце хочу особо отметить свою семью, дорогих для меня людей, которые были со мной еще с юности и до сих пор. И я обещаю, что завершаю карьеру и ухожу из тенниса счастливым”.



Фото: Getty Images.

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