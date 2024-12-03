Директор Ювентуса рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно

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Кристиано Джунтоли, спортивный директор "Ювентуса", высказался о зимнем трансферном окне для "бьянконери".

"В январе все стараются держать свои планы в тайне, поэтому мы следим за различными ситуациями.

Данило – наш капитан, и мы держимся за него крепко. У нас и так мало игроков в обороне, поэтому мы не говорили о трансфере ни с ним. Наша цель – сохранить всех и усилить нашу оборону. Что касается форварда, мы уверены, что Аркадиуш Милик скоро вернется, поэтому мы ждем его", – сказал Джунтоли.