Директор Ювентуса рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно

Наша цель – сохранить всех (с)
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Кристиано Джунтоли, спортивный директор "Ювентуса", высказался о зимнем трансферном окне для "бьянконери".
"В январе все стараются держать свои планы в тайне, поэтому мы следим за различными ситуациями.
Данило – наш капитан, и мы держимся за него крепко. У нас и так мало игроков в обороне, поэтому мы не говорили о трансфере ни с ним. Наша цель – сохранить всех и усилить нашу оборону. Что касается форварда, мы уверены, что Аркадиуш Милик скоро вернется, поэтому мы ждем его", – сказал Джунтоли.
Добавим, что "Ювентус" сейчас занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. Команда имеет 26 очков.
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