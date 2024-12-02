Назван единственный современный боксер, который бы победил Майка Тайсона

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Легендарный супертяжеловес Ларри Холмс, который победил 20 боксеров за титул чемпиона мира, назвал современного боксера, который бы победил праймового Майка Тайсона. Холмс выделил Энтони Джошуа.

«Если бы Джошуа дрался с таким парнем, как Майк Тайсон, он бы победил, он бы нокаутировал праймового Майка Тайсона. Здесь нет никаких сомнений. Майк Тайсон опускался низко, а затем поднимался и пытался бросать апперкоты. Но Джошуа просто бил бы его прямым ударом правой. Он бы нокаутировал его, Тайсон бы тогда не поднялся.

Я не имею ничего против Майка Тайсона, он надрал мне задницу. Но я тогда имел перерыв в два года, я бросил бокс», – сказал Холмс.

Ранее Холмс назвал боксера, который бил сильнее Мухаммеда Али и Майка Тайсона.

sport.ua