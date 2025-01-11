Перес: Слишком рано говорить о возвращении в Формулу 1

Карьера Серхио Переса в Формуле 1 если не завершилась, но как минимум прервалась после того, как его место в Red Bull Racing занял Лиам Лоусон. Мексиканский гонщик заявил, что ещё не принял окончательного решения, будет ли он пытаться вернуться в чемпионат мира или нет.

«Сейчас мой приоритет в том, чтобы получать удовольствие, занимаясь делами, которыми не мог занимался раньше, и быть вместе с моей семьёй, – объяснил он на пресс-конференции в Мехико. – В ближайшие шесть месяцев я приму решение о том, чего мне захочется на следующем этапе карьеры.

Сейчас слишком рано говорить, появится ли у меня намерение вернуться в Формулу 1. В конце прошлого сезона события развивались очень быстро, я не ожидал, что с командой придётся расстаться.

Но сейчас я прежде всего настроен помогать моим детям найти правильную дорогу и хочу, чтобы моё влияние на их жизнь было более заметным. Я очень рад, что провожу время с семьёй, ведь в Ф1 ты думаешь только о том, чтобы показывать более высокие результаты, готовишься, стараешься стать лучше, и у тебя больше ни на что нет времени.

Через три недели начинается футбольный турнир, в котором участвует мой сын (Серхио Перес-младший), поэтому вместе с ним мы отправимся путешествовать по всей Мексике».

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