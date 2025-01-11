Искали Усика? Украинская википедия опубликовала самые популярные статьи

Общественная организация «Викимедиа Украина» проанализировала статистику украинского раздела крупнейшей онлайн-энциклопедии – «Википедии» – и выделила самые популярные статьи года.
На третьем месте оказался материал про чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO и WBA Александра Усика (23–0, 14 КО). Статью об украинском боксере посмотрели 730 тысяч раз.
Возглавил этот рейтинг Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский (1,1 млн просмотров), а на второй строчке оказался материал об Украине (1 млн просмотров).
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