Искали Усика? Украинская википедия опубликовала самые популярные статьи

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Общественная организация «Викимедиа Украина» проанализировала статистику украинского раздела крупнейшей онлайн-энциклопедии – «Википедии» – и выделила самые популярные статьи года.

На третьем месте оказался материал про чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO и WBA Александра Усика (23–0, 14 КО). Статью об украинском боксере посмотрели 730 тысяч раз.

Возглавил этот рейтинг Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский (1,1 млн просмотров), а на второй строчке оказался материал об Украине (1 млн просмотров).

Не Усик. Боб Арум назвал самого опасного боксера в супертяжелом весе

Самые популярный материалы в украинском разделе «Википедии»

sport.ua