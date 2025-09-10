Украинцы на турнирах ITF 9 сентября (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию расписание матчей с участием украинских теннисистов
($40,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
15:00 | Мария Ноздрачева (Украина, WC) – Ангелина Волощук (Португалия)
Пары. Основная сетка. 1 круг
18:00 | Мария Ноздрачева/Мадалена Матиаш (Украина/Португалия) – Мари Льюис/Бренди Уолкер (США, 2)
($30,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
12:30 | Георгий Кравченко (Украина) – Филиппо Маццола (Италия)
($30,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
07:30 | Вадим Коновчук (Украина) – Феликс Мишкер (Великобритания, Q)
($15,000; Hard – Outdoor)
Квалификация. Финал
17:30 | Дарья Волкова (Украина, 8) – Анна Фрост (Швейцария, 7)
Пары. Основная сетка. 1 круг
19:00 | Владимир Якубенко/Петер Макк (Украина/Венгрия) – Давид Эйчензехер/Михаэль Глоклер (Германия/Австрия, 4)
20:30 | Дарья Есипчук/Ясмин Эззат (Украина/Египет, 1) – Жиан Ибрахим/Лорена Солар Доносо (Египет/Испания)
20:30 | Дарья Волкова/Натали Мохтар (Украина/Египет, WC) – Луан Джафари/Паулин Глокнер (Германия)
($15,000; Clay – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг
12:00 | Кристина Почтовик/Агустина Члпак (Украина/Аргентина) – Риа Дерникович/Клара Ваджа (Хорватия)
($15,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
13:30 | Алеся Рева (Украина) – Джудит Перелльо Сааведра (Испания, 4)
($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
12:00 | Анастасия Фирман (Украина) – Синди Лангле (Франция)
($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
13:00 | Мария Дробышева (Украина, Q) – Манка Пислак (Словения)
14:30 | Мария Лазаренко (Украина, Q) – Эла Милич (Словения)
($15,000; Clay – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг
Адриана Ткаченко/Ирем Кюрт (Украина/Турция) – Мария Эрасо/Вивьен Сандберг (Колумбия/Германия, 1)
($15,000; Clay – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг
17:00 | Анастасия Коляда/Корнелия Кржешняк (Украина/Польша) – Наталия Петраш-Сурмаш/Мартиа Срутва (Польша)