“Сначала она забирает у тебя пространство, а потом – твоё время”. Экс-9-я ракетка мира объяснила, как Гауфф победила Соболенко в финале РГ

Экс-девятая ракетка мира Андреа Петкович в своем блоге “Finite Jest” поделилась мыслями о женском финале Ролан Гаррос, в котором коко Гауфф победила Арину Соболенко



“В субботу Коко Гауфф стала чемпионкой турнира Grand Slam, который, как мне казалось, она выиграет первым в своей карьере, и на котором, уверена, она будет оставаться угрозой для соперниц ещё много лет.

В финале сошлись два совершенно разных игровых стиля: готовность Арины Соболенко рисковать и зарабатывать виннеры против оборонительного мастерства и теннисного интеллекта Коко Гауфф. Чтобы понять разницу между этими двумя теннисистками, нужно понять разницу в мышлении. Игроки с атакующим мышлением (такие как Арина) ценят выигранные удары значительно выше, чем вынужденные ошибки, допущенные соперницами. Такое ощущение, будто чистый виннер по ощущениям приносит не одно, а сразу два очка. В то же время вынужденная ошибка соперницы воспринимается как нечто незначительное, как будто её и вовсе не было. Для Коко и игроков с похожим менталитетом, наоборот, ошибка на другой стороне корта – такое же подтверждение верно выбранной тактики, как и удар по линии, за которым никто не успел. Вспомните, например, четвертьфинал между Новаком Джоковичем и Александром Зверевым – каждая ошибка Зверева подтверждала правильность стратегии, выбранной Джоковичем.

Когда я была молодой, угловатой и не очень подвижной, но уже довольно сильной для юниорского уровня, я выбивала гораздо больше виннеров, чем мои сверстницы, просто потому, что опережала их в физическом развитии. У меня был менталитет Арины: только виннеры казались мне настоящим подтверждением, что я всё делаю правильно. Когда все подтянулись по уровню, и мои удары уже не были столь доминирующими, мне пришлось менять мышление и принять тот факт, что стратегия, заставляющая соперника ошибаться, – это так же эффективно, как и обыгрывать его вчистую. Мне понадобились годы, чтобы это понять.

Я не думаю, что это оправдывает заявление Соболенко после финала, где она сказала, что, по её мнению, Коко играла не так уж хорошо, а просто она сама слишком много ошибалась. Но это немного помогает понять её отношение к происходящему.

Долгое время я снисходительно относилась к “пушерам”, пока, пережив ряд болезненных поражений и бессонных ночей, не осознала, что те самые “пушеры”, над которыми я подсмеивалась, просто понимали теннис, игру, которую я так люблю, гораздо глубже, чем я. И пришло время мне учиться у них.

Но не заблуждайтесь – Коко совсем не “оборонщица”. Да, она вытаскивает массу мячей, но разница между классическим “пушером” и двукратной чемпионкой “мэйджоров” Коко Гауфф просто колоссальна.



Я проиграла Коко в полуфинале турнира в Линце, где она выиграла свой первый титул. ЕЙ БЫЛО ВСЕГО 15 ЛЕТ. Была ли я смущена? Не особо. Всё-таки это был очевидно талант уровня «нового поколения”.

То, чего не понимают случайные поклонники тенниса (а иногда даже первые ракетки мира), – так это то, что Коко Гауфф опасна не только за счёт своей феноменальной работы ног. Всё дело в совершенно другом, и я знаю это не понаслышке, потому что проиграла ей, когда ЕЙ БЫЛО ВСЕГО 15 ЛЕТ. LOL!

Её главная сила – в умении мгновенно распознавать короткие мячи. Она набрасывается на них быстрее, чем кто-либо другой. Даже если она не выигрывает очко сразу, она забирает у соперника время, и за весь матч укореняет в его голове подсознательное ощущение, что коротких мячей просто нельзя допускать. Тогда вы ускоряете темп с задней линии, увеличиваете риск, процент попаданий падает, и вот уже корт кажется не только уже, но и короче, а вы целитесь в минимальные зоны с каждым ударом.

Подумайте об этом так: невынужденные ошибки, которые совершают соперницы Коко, когда она в ударе, на самом деле вынужденные. Просто их не вызывает её предыдущий удар (как это обычно фиксируется в статистике), а вся её игра, присутствие на корте и решения, которые она принимала 20 минут назад, задолго до того, как вы отправили мяч в сетку.

Паника на лице Арины Соболенко – это не что иное, как стресс. А стресс – это реакция тела на ситуацию, с которой оно не уверено, что справится. Чем “меньше” становился корт на той стороне, где играет Коко, тем выше становился уровень стресса у Арины.



Последнее очко – квинтэссенция всего матча: Арина промахнулась бэкхендом в аут, пытаясь попасть точно в линию, на самой грани. Но как только ты начинаешь целиться по линиям, то значит, времени уже не осталось. И вот так Коко выигрывает матчи, трофеи и турниры: сначала она забирает у тебя пространство, а потом – твоё время.

Поздравляем Коко Гауфф с её вторым титулом Grand Slam!”



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