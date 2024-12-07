Ф2: Марти выиграл спринт, Бортолето остался лидером

Как и в прошлом году, судьба титула в Формуле 2 решается только в финале сезона, и о том, сколь высока цена каждого призового балла из 37, которые оставалось разыграть в этот уик-энд, мы уже упоминали, рассказывая о квалификации.

Перед спринтом у Габриэля Бортолето, показавшего вчера 2-й результат, было на 0,5 очка больше, чем у Айзека Хаджара, занимавшего вторую строчку личного зачёта. Поскольку в короткой субботней гонке применяется частично реверсивный порядок старта, машина французского пилота Campos, показавшего его вчера 4-й результат, стояла на шестой позиции, а жёлтая Dallara Бортолето – на девятой.

Перед самым стартом стало известно, что Кими Антонелли, гонщик Prema, не примет участия в спринте по причине неважного самочувствия.

«Кими нездоровится, и врач посоветовал ему не гоняться сегодня. Он отдохнёт, поправится и завтра примет участие в основной гонке уик-энда», – сообщила итальянская команда.

Впрочем, Антонеллли должен был стартовать с 11-й позиции, и его отсутствие на стартовом поле не влияло на борьбу за очки, которые сегодня начислялись только первой восьмёрке. За исключением бонусного балла за лучший круг – его может получить любой гонщик первой десятки.

Надо также отметить, что в спор Бортолето и Хаджара может вмешаться эстонец Пол Арон, выступающий за Hitech, которому в следующем сезоне предстоит выполнять обязанности резервного гонщика Alpine F1. Он занимает 3-ю строчку личного зачёта, и у него на 25,5 очков меньше, чем у лидера.

Перед стартом спринта Пол говорил, что у него совершенно спокойный настрой, потому что при любых раскладах он завершит сезон в первой тройке и терять ему нечего, а вот шансы стать хотя бы вице-чемпионом остаются. Хотя и чисто математические.

Из первых рядов спринте стартовали пять гонщиков, которым тоже было нечего терять, поскольку в личном зачёте они находились за пределами первой десятки, но это не значит, что Амори Кордил, Джошуа Дюрксен, Ритомо Миата, Пепе Марти и Дино Беганович собирались уступать дорогу претендентам на главные награды чемпионата.

Пепе Марти стартовал отлично, сразу прорвавшись у лидеры, причём в стартовой толкучке Хадржар не смог избежать контакта с машиной кого-то из соперников. Из-за этого после первого круга он ехал только 11-м, но отчаянно пытался отыграться.

Хотя сделать это было уже сложнее, поскольку от переднего крыла его машины была оторвана одна из торцевых пластин, к третьему кругу он добрался до 9-го места. Но Бортолето при этом уже ехал в первой пятёрке и вовсю теснил Дюрксена. На третьем круге он опередил опередил парагвайца и поднялся на 4-ю позицию.

В это же время стало известно о 10-секундном штрафе, полученном Миатой за столкновение с Виктором Мартеном.

На 4-м круге Бортолето отыграл ещё одну позицию, без особых сложностей обогнав Кордила и уже нацеливаясь на Куша Майни. Поскольку индийский гонщик – напарник Габриэля по команде Invicta Racing, то тут тоже проблем быть не должно.

На 6-м круге бразилец поднялся на 2-ю позицию, и от Марти, лидировавшего в гонке, его отделало порядка четырёх секунд. Было интересно, бросится ли он догонять испанца, рискуя «убить» резину, или продолжит гонку в относительно умеренном темпе. Тем более что Хаджар по-прежнему ехал за пределами призовой восьмёрки.

Майни продолжал терять позиции, пропустив вперёд нескольких гонщиков, и на 10-м круге его уже опередил и Хаджар, поднявшись на 8-е место. Тем временем Бортолето сократил отставание от Марти до 3,2 секунды и всё-таки продолжал ехать достаточно быстро, на каждом круге понемногу приближаясь к лидеру.

На 12-м круге Хаджар затеял борьбу с Дино Бегановичем за 7-ю позицию, но шведский гонщик защищался так, что Айзек даже пожаловался команде по радио: «Он обороняется так, словно борется за свою жизнь!» В общем, Айзек атаковал соперника в нескольких поворотах, лишь расходуя ресурс шин, но пройти Бегановича так и не смог.

Зато Бортолето сократил интервал до машины Марти ещё на полсекунды, но чувствовалось, что действует он спокойно и расчётливо, стараясь избегать ошибок и предполагая при удачном развитии событий догнать испанца ближе к финишу, до которого осталось всего семь кругов.

На 18-м круге обострилась борьба за последнее место на подиуме. Кругом ранее Кордил, ехавший третьим, допустил ошибку, чем воспользовался Арон и опередил напарника. Затем Амори атаковал и Дюрксен, но бельгиец, известный своими регулярными ошибками, допустил очередную, и между машинами произошёл жёсткий контакт.

Дюрксен сошёл, Кордил потерял позицию по отношению к Оливеру Берману, но британец тут же получил 5-секундный штраф за несоблюдение пределов трассы. Правда, следом стюарды выписали 10-секундный штраф и Кордилу – за столкновение с Джошуа Дюрксеном.

За пару кругов до конца спринта отставание Бортолето от лидера составляло чуть более двух секунд, и было понятно, что отыграть их бразилец не успеет. А вот Хаджар на предпоследнем круге опередил Кордила, продолжавшего терять позиции, и уже ехал шестым.

В таком порядке они и финишировали: Пепе Марти одержал первую победу в сезоне, а Бортолето получил 8 очков за второе место и увеличил преимущество в личном зачёте до 5,5 очков. Как и следовало ожидать принципиальное сражение за титул продолжится завтра.

Пол Арон составил им компанию на подиуме и тоже не расстроился. Чего не скажешь о Хаджаре, который, наверное, сделал всё, что было в его силах, но ему не повезло, и выше 6-го места он подняться не смог. В воскресенье шансы Бортолето будут несколько выше, но понятно, что Хаджар будет сражаться до последнего.

Вот только по ходу сезона уже не раз бывало, что в условиях прессинга он начинал ошибаться, и Габриэль это знает, поэтому, вероятно, чувствует некое психологическое превосходство. Станет ли это фактором, который как-то повлияет на исход молодёжного чемпионата, мы узнаем завтра.

Результаты спринта

Пилот Команда Время/Разница 1. Х.Марти Campos Racing 38’36.039 2. Г.Бортолето Invicta Racing +2.286 3. П.Арон Hitech +13.971 4. Д.Беганович DAMS +18.828 5. О.Берман Prema Racing +19.547 6. А.Хаджар Campos Racing +22.980 7. Л.Браунинг ART Grand Prix +26.798 8. Р.Ферсхор MP Motorsport +27.896 9. Д.Кроуфорд DAMS +29.768 10. О.Гёте MP Motorsport +31.618 11. Л.Форнароли Rodin Motorsport +33.307 12. Р.Миата Rodin Motorsport +33.784 13. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing +34.727 14. А.Кордил Hitech +36.268 15. М.Эстерсон Trident +40.756 16. Д.Беннетт Van Amersfoort Racing +43.493 17. К.Мэнселл Trident +45.303 18. К.Майни Invicta Racing +52.570 19. К.Шилдс PHM AIX Racing +1:00.505 20. В.Мартен ART Grand Prix +1 круг – Д.Дюркен PHM AIX Racing сход – К.Антонелли Prema Racing не стартовал

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