Диллиан УАЙТ – о реванше Усик – Фьюри: «У него психология русского солдата»

Getty Images/Global Images Ukraine. Диллиан Уайт

Экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Диллиан Уайт из Великобритании поделился странным мнением о предстоящем реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Усик – технический гений. В первом бою он показал такие вещи, которые мы видели от него только в любителях. После этого боя я сказал: «Вау, он великолепен!» Очень трудно драться, как Усик, он умеет проводить бой на задней и на передней ноге.

Тайсон может победить в реванше. Он просто больше Усика. Он должен выйти на декабрьский бой, как на реванш с Уайлдером. Трудно предсказать действия Тайсона. Никогда не знаешь, каким он выйдет на бой. А у Усика психология русского солдата – выполнять задачи и двигаться вперед», – сказал Уайт.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом дивизионе Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua