Мюнхен. Зверев обыграл Шелтона и стал трехкратным чемпионом соревнований

Александр Зверев выиграл титул на турнире ATP 500 в Германии



Мюнхен, Германия • 14-20 апреля • грунт • €2,747,360

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Александр Зверев (Германия, 1) – Бен Шелтон (США, 2) 6:2, 6:4

Немецкий теннисист одержал вторую победу над Шелтоном. В прошлом году Зверев встречался с американцем на “Мастерсе” в Цинциннати.

Зверев сегодня провел 14-й финал в карьере на грунтовых турнирах и выиграл свой девятый одиночный трофей. В целом для Александра это был 38-й решающий матч на уровне Тура и он записал в свой актив 24-й титул.

Также напомним, что немецкий теннисист третий раз сыграл в финале домашнего турнира. Он становился здесь чемпионом в 2017 и 2018 годах.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua