Боксер-чемпион бросил вызов Усику. Он только что победил украинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Баходир Жалолов

Двукратный чемпион Олимпиады узбекистанский супертяж Баходир Жалолов бросил вызов украинскому чемпиону Александру Усику.

«Я готов драться за титул чемпиона мира. Я хочу получить пояс как можно скорее. Я на 100% к этому готов. Я готов к бою с Усиком и Джошуа, с любым. Я хочу боя с сильнейшими», – сказал Жалолов.

5 апреля Жалолов победил единогласным решением судей украинского супертяжеловеса Игоря Шевадзуцкого.

Ранее чемпион мира Александр Усик назвал супертяжа, который будет доминировать в будущем.

sport.ua