С ассистом Зинченко. Ипсвич – Арсенал 0:4. Видео голов и обзор матча

"Арсенал" без лишних усилий разгромил одного из аутсайдеров АПЛ – "Ипсвич“. Удаление Дэвиса на 32-й минуте вообще забрало любые шансы хозяев на успех.

Весь матч за "Арсенал" впервые за долгое время отыграл украинец Александр Зинченко. В последнем взятии ворот ему даже удалось отметиться ассистом.

Английская Премьер-лига. 33-й тур.

Стадион: Портмен Роуд (Ипсвич)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Ипсвич" – "Арсенал“ 0:4

Удаление: Дэвис (32)

Голы: Троссард (14), Мартинелли (29), Троссард (69), Нванери (88)

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