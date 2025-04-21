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Футбол

С ассистом Зинченко. Ипсвич – Арсенал 0:4. Видео голов и обзор матча

С ассистом Зинченко. Ипсвич - Арсенал 0:4. Видео голов и обзор матча

    • "Арсенал" без лишних усилий разгромил одного из аутсайдеров АПЛ – "Ипсвич“. Удаление Дэвиса на 32-й минуте вообще забрало любые шансы хозяев на успех.

    Весь матч за "Арсенал" впервые за долгое время отыграл украинец Александр Зинченко. В последнем взятии ворот ему даже удалось отметиться ассистом.

    Английская Премьер-лига. 33-й тур.

    Стадион: Портмен Роуд (Ипсвич)

    Главный судья: Крис Кавана (Англия)

    "Ипсвич" – "Арсенал“ 0:4

    Удаление: Дэвис (32)

    Голы: Троссард (14), Мартинелли (29), Троссард (69), Нванери (88)

    www.ua-football.com

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