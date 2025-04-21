Старт плей-офф НХЛ. 6 шайб Торонто, победы Вегаса и Каролины

Плей-офф в НХЛ начался еще для ряда команд. Торонто открыл серию первого раунда против Оттавы с уверенной победы со счетом 6:2.
Форвард Митч Марнер оформил гол и две результативные передачи, а Кленовые воспользовались удалениями соперника и трижды реализовали численное преимущество.
31 сейв сделал кипер Торонто Энтони Столарж.
Еще одну серию уверенной победой открыли хоккеисты Каролины, которые обыграли Нью-Джерси 4:1, а на Западе Вегас справился с Миннесотой с результатом 4:2.
Плей-офф НХЛ. Первый раунд
Каролина – Нью-Джерси 4:1
Каролина ведет в серии 1:0
Торонто – Оттава 6:2
Торонто ведет в серии 1:0
Вегас – Миннесота 4:2
Вегас ведет в серии 1:0