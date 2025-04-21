Бостон повел в серии с Орландо, Оклахома в первом матче разгромила Мемфис в плей-офф НБА

Кливленд и Голден Стэйт также стартовали с побед в своих сериях

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли еще четыре матча, которые дали старт сериям плей-офф.

НБА. Плей-офф

Оклахома-Сити Тандер — Мемфис Гриззлис — 131:80 (32:20, 36:16, 44:27, 19:17)

Счет в серии — 1:0

Бостон Селтикс — Орландо Мэджик — 103:86 (26:18, 22:31, 30:18, 25:19)

Счет в серии — 1:0

Кливленд Кавальерс — Майами Хит — 121:100 (31:24, 31:30, 25:25, 34:21)

Счет в серии — 1:0

Хьюстон Рокетс — Голден Стэйт Уорриорз — 85:95 (21:18, 13:29, 26:22, 25:26)

Счет в серии — 0:1

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