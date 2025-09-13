Рейтинг WTA. Свитолина и Костюк улучшили свои позиции по итогам US Open, две юные украинки дебютировали в мировой классификации

Украинские теннисистки в обновленном рейтинге WTA



Элина Свитолина остается первой ракеткой Украины, поднявшись по итогам Открытого чемпионата США на 13-е место (+2) в мировой классификации. Напомним, что в Нью-Йорке Свитолина впервые с 2018 года не смогла пройти первый круг на турнире Grand Slam.

Вторая ракетка Украины Марта Костюк, после выхода в четвертый круг US Open, поднялась на 25-ю строчку (+3) в рейтинге WTА. На две позиции опустилась Даяна Ястремская, которая эту игровую неделю начинает на 33-м месте в мировой классификации.

Юлия Стародубцева на этой неделе потеряла семь строчек и занимает 75-е место.

По-прежнему за пределами топ-100 находится Ангелина Калинина, которая эту игровую неделю начинает на 152-м месте (-17). Александа Олейникова поднялась на 175-е место (+27), а Дарья Снигур опустилась на 185-е место (-14).

Дебютировали в рейтинге WTA две юные украинские теннисистки – 14-летняя Полина Скляр занимает 1031-е место, а 15-летняя Полина Исакова – 1448-е.

Наибольший прогресс среди украинок в обновленном рейтинге показала Катарина Завацкая, которая поднялась на 392-е место (+85). Наибольший регресс на этой неделе у Алисы Барановской – 1062-е место (-141).

В парном рейтинге Людмила Киченок остается первой ракеткой Украины, занимая на этой неделе 33-е место (-18) в мировой классификации.

Надежда Киченок осталась на 55-й строчке, а Марта Костюк поднялась на 80-ю позицию (+9) в парном рейтинге WTA.

> РЕЙТИНГ WTA на 8 сентября 2025 года | одиночный разряд

> РЕЙТИНГ WTA на 8 сентября 2025 года | парный разряд



