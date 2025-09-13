Осер – Монако. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

"Монако" не проигрывает "Осеру" девять матчей подряд во всех турнирах, и именно они считаются фаворитами в следующем очном противостоянии в рамках четвертого тура чемпионата Франции.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Матч начнется в 22:05 по киевскому времени в субботу, 13-го сентября. Онлайн-видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 3.

4.95 4.35 1.65 Узнать больше

Трансляция матча

В эфире

Трансляція матчу “Осер” – “Монако” Смотреть трансляцию

Если у вас нет возможности посмотреть матч в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстового онлайна на сайте UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

www.ua-football.com