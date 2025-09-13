Тайсон Ф’ЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

В ночь на 14 сентября на арене «Allegiant Stadium» в Лас-Вегасе (США) состоится масштабный вечер бокса, который будет транслироваться на платформе Netflix.

Главным событием станет бой за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) – на ринге встретятся обладатель четырех титулов из Мексики Сауль Альварес (63–2–2, 39 КО) и американец Теренс Кроуфорд (41–0, 31 КО).

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сделал прогноз на этот поединок.

«Это очень тяжелый бой, разные весовые категории. В каком весе состоится этот бой? Я не знаю. Я выбираю Канело победителем боя.

Я думаю, что это фантастический бой для бокса. Это встреча двух величайших имен в боксе. Два мужчины, гордость на кону и все, за что стоит бороться.

Они два гордых чемпиона, и я желаю им всего наилучшего. Они собираются выходить на ринг и делать все возможное, развлекать публику и обеспечивать свои семьи, и именно в этом вся суть», – сказал Тайсон.

sport.ua