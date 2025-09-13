FIA: В Гран При Макао примут участие 10 команд

FIA вместе с организаторами Гран При Макао объявили, что в этом году в гонке, традиционно завершающий сезон в молодёжных сериях, примут участие 10 команд. В 2024-м их было 11.

Официально у соревнований на очень сложной городской трассе в Макао довольно высокий статус – это Мировой кубок Формулы Regional, и победить в них считается весьма престижным достижением.

Голландская команда MP Motorsport, новозеландская Kiwi Motorsport и японская TGM Grand Prix, выступавшие в Макао в прошлом году, на этот раз туда не приедут, но в списке участников вновь появились итальянская Trident и Van Amersfoort Racing (VAR) из Нидерландов.

В прошлом году победителем Гран При Макао стал Уго Угочукву, американский гонщик, участник молодёжной программы McLaren, выступавший за французскую команду R-ace GP, и теперь она попытается повторить то достижение. Также на старт выйдут машины ART Grand Prix (Франция), Evans GP (Австралия), PHM Racing (Германия), Pinnacle Motorsport (филлипинская команда, выступающая под ирландской лицензией), Prema (Италия), Sainteloc Racing (Франция) и TOM’S (Япония).

Тrident выступала в Макао в 2019-м и 2023 гг., когда эта гонка считалась неофициальным мировым финалом Формулы 3. У Van Amersfoort Racing история участия в Гран При Макао намного более долгая – эта команда дебютировала там в 1998 году.

Кстати, в 2014-м за неё выступал Макс Ферстаппен. Будущий четырёхкратный чемпион мира показал тогда 3-е время в квалификации, в квалификационной гонке до финиша не добрался, а в основной гонке уик-энда пробился с 24-й позиции на 7-е место.

В следующем году Шарль Леклер привлёк к себе внимание: он тоже выступал за VAR и показал 3-е время в квалификации, после чего финишировал вторым и в квалификационной гонке, и в основной.

Но эта команда запомнилась не только спортивными достижениями: именно её машину в 2018 году в Макао пилотировала София Флёрш, когда попала в очень серьёзную аварию, и то происшествие в мире автоспорта помнят до сих пор. К счастью, немецкая гонщица полностью восстановилась и продолжила карьеру.

В 2025-м программа гоночного уик-энда в Макао пройдёт с 13 по 16 ноября, и в неё впервые включён Мировой кубок Формулы 4.

