US Open. Соболева за полтора часа проиграла в первом круге квалификации – в отборочной сетке больше не осталось украинок

Нью-Йорк, США • 24 августа – 6 сентября • хард • $35,632,800

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Квалификация. Первый круг

Анастасия Соболева (Украина) – Саша Викери (США) 5:7, 5:7

Теннисистки провели на корте чуть более полутора часов. Украинка допустила три двойные ошибки (у Викери – три эйса и три двойные ошибки), сделала пять брейков и проиграла семь геймов на своей подаче.

Анастасия Соболева второй год подряд стартовала в квалификации Открытого чемпионата США и второй год подряд уступила в первом круге. Напомним, что в этом году Анастасия преодолела отборочный турнир на Ролан Гаррос и дебютировала в основной сетке на “мэйджорах”.

За свое выступление на US Open Соболева заработала $27 500 призовых и 2 рейтинговых очка.

После поражения Анастасии Соболевой, в отборочной сетке US Open не осталось представителей Украины: ранее свои стартовые матчи проиграли Дарья Снигур и Александра Олейникова.

