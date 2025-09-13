Вест Хэм – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Молотобойцы" стартовали в АПЛ с двух поражений, но в прошлом туре сенсационно разгромили "Ноттингем Форест" в гостях. "Шпоры" в первых двух турах набрали шесть очков, но в третьем проиграли дома "Борнмуту". Теперь после таких переворотов команды встретятся в личном противостоянии в рамках одного из многих Лондонских дерби.

В прямом эфире матч будет транслировать телеканал Setanta Sports. Его можно будет посмотреть на платформе Megogo. Начало поединка – 13 сентября в 19:30.

Английская Премьер-лига, четвертый тур

"Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Даррен Ингленд

