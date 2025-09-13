Connect with us
Футбол

Вест Хэм – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    • "Молотобойцы" стартовали в АПЛ с двух поражений, но в прошлом туре сенсационно разгромили "Ноттингем Форест" в гостях. "Шпоры" в первых двух турах набрали шесть очков, но в третьем проиграли дома "Борнмуту". Теперь после таких переворотов команды встретятся в личном противостоянии в рамках одного из многих Лондонских дерби.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

    • В прямом эфире матч будет транслировать телеканал Setanta Sports. Его можно будет посмотреть на платформе Megogo. Начало поединка – 13 сентября в 19:30.

    1.39 5.50 9.60 Узнать больше

    Английская Премьер-лига, четвертый тур

    "Эмирейтс" (Лондон)

    Главный арбитр: Даррен Ингленд

    Трансляция матча

    В эфире

