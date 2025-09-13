Дэвид ХЭЙ: «Он прибьет всех, но сможет ли его остановить Усик?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Хэй

Бывший чемпион мира Дэвид Хэй расхвалил непобедимого проспекта супертяжелого веса Мозеса Итауму.

«Думаю, что Итаума сейчас прибьет всех этих супертяжеловесов. Сможет ли его остановить Усик? Да, он наверное единственный, кто способен. В боксе Итаумы нет слабых мест, я такого раньше еще не видел», – сказал Хэй.

Напомним, что 16 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоялось большое боксерское шоу от промоутерской компании Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions. Главным событием вечера стало боксерское противостояние между 20-летним британским супертяжеловесом-проспектом Мозесом Итаумой и его 37-летним соотечественником Диллианом Уайтом. Итаума деклассировал Уайта в первом раунде, отправив его в нокаут.

sport.ua