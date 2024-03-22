Замена для Бражка и проверка новичков: кто будет играть за молодежную сборную Украины в мартовских матчах

Молодежная сборная Украины успешно стартовала в отборе к чемпионату Европы, одержав пять побед в п’ яти матчах. Особенно памятным является триумф над Англией с победным голом в компенсированное время. На мартовском сборе команда Унаи Мельгосы сможет продолжить победную серию.

Сборная сыграет два поединка — товарищеский матч Марокко U-23 (22 марта) и матч отбора на Евро с Азербайджаном (26 марта). К играм «молодежка» подходит без двух лидеров и со многими новичками. В материале — оцениваем состав и перспективы команды в следующих поединках.

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Павел Исенко (Ворскла), Руслан Нещерет (Динамо, Яков Кинарейкин (Днепр-1).

Защитники: Илья Крупский (Ворскла), Константин Вивчаренко (Динамо), Арсений Батагов (Заря), Артем Смоляков (Полесье), Виталий Роман, Богдан Слюбик (оба Движение), Владимир Салюк (Черноморец).

<p Полузащитники: Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Евгений Павлюк (Ворскла), Назар Волошин, Антон Царенко (оба – Динамо), Валентин Рубчинский, Олег Очеретько (оба – Днепр-1), Александр Яцык (Заря), Максим Хлань (Лехия, Польша), Борис Крушинский (Полесье), Евгений Пастух, Илья Квасница (оба Движение), Иван Варфоломеев (Слован, Чехия), Максим Брагару (Черноморец).

Нападающие: Игорь Горбач (Заря), Игорь Краснопир (Оболонь).

Потери и новички

Мы уже привыкли, что давно не являемся игроками «молодежки» Илья Забарный и Георгий Судаков, а теперь тренер национальной команды Сергей Ребров забрал у Мельгосы еще и Владимира Бражко и Владислава Ваната. Сборная осталась без ключевого игрока опорной зоны и основного нападающего. Не получил приглашение Богдан В’юнник, долгое время решавший дела с переходом из Шахтера в польскую Лехию.

Владислав Ванат

Также немало молодых футболистов вызвано в олимпийскую сборную Руслан Ротань. Среди них – ndash; голкипер Колоса Кирилл Фесюн. Вратарь набрал фантастическую форму в нынешнем сезоне (10 сухих матчей), но Мельгоса показал, что на позиции первого номера видит Руслана Нещерета, проигравшего конкуренцию Георгию Бущану в «Динамо».

На фоне потерь в «молодежке» вызваны несколько новых игроков: Исенко, Крупский, Царенко, Пастух (о его вызове сообщили на сайте Движения), Крушинский, Горбач — все они будут впервые тренироваться под руководством Мельгосы. Шанс на камбек получил Максим Хлань, который в последний раз вызывался еще год назад. поединки. Мельгоса за время тренерства определил четкую обойму из 15-16 футболистов, которым доверял больше всего игрового времени. Сейчас из этого списка выпало минимум трое игроков, поэтому не помешает пополнить его новыми именами. В игре с марокканцами стоит ожидать ротации состава, о чем в интервью пресс-службе УАФ заявил сам главный тренер.

Унаи Мельгоса

Очевидно, что приоритетным является положительный результат в игре с Азербайджаном. Сборная Украины, обыграв Англию, получила возможность выйти на турнир с первого места. Теперь нужно предотвратить бессмысленные потери очков с низшими по классу соперниками. Напомним, в первом матче между этими сборными украинцы выиграли 1:0. Тогда у «молодежки» были серьезные проблемы с реализацией моментов, хотя тактически переиграла соперника. Единственный гол с пенальти азербайджанцам забил капитан Бражко.

Владимир Бражко (17 номер)

Его отсутствие станет самой большой дилеммой для тренеров, ведь равноценной замены пока нет. В игре сборной U-21 роль опорника стала ключевой – именно игрок Динамо наиболее активно связывал атаку и защиту. Среди потенциальных замен есть аж пять фамилий — Яцик, Павлюк, Крушинский, Варфоломеев, Пастух. Три последних за сборную еще не играли.

Если опираться на опыт, то наиболее вероятен следующий вариант — выход в основе Евгения Павлюка, наиболее знакомый с философией Мельгосы. Однако на сегодняшний день более уверенную игру демонстрирует вызванный Пастух. Это игрок с хорошими физическими данными и изящным пасом. Впрочем, при отсутствии Бражка роль разыгрывающего перейдет к центрбеку Батагову.

Потерю Ваната должен компенсировать Краснопир. У форварда два гола за сборную, сейчас он прилично смотрится в УПЛ. На замену есть Горбач, который стал одним из немногих светлых пятен в игре Зари, забив три мяча в еврокубках. Что касается остальных позиций, то особых изменений не произошло — ключевые игроки в списке.

Обойма сборной Украины U-21

Потенциальные кандидаты на усиление

После зимнего перерыва хорошую игру в УПЛ показывает игрок Кривбасса Денис Кузик. Правый вингер забил два мяча в четырех играх, но остался незаметным на фоне Квасницы и Брагару. Ни в молодежную, ни в олимпийскую сборную не попал вратарь Движения Дмитрий Ледвий. У него стабильная игровая практика в отличие от Нещерета или Кинарейкина. Львовская команда идет пятой в чемпионате, но на голкипера, который выдал неплохие поединки после межсезонья, до сих пор не обратили внимание тренеры.

Взаимодействие сборных команд

С приходом Мельгосы наконец-то наладилась вертикаль сборных — молодежная и национальная команды играют по одной модели, что облегчает переход футболистов на более высокий уровень. В последний раз такое было, еще когда «молодежку» возглавлял Руслан Ротань, а национальную команду — Андрей Шевченко.

Неудивительно, что именно игроков молодежной сборной Ребров пригласил на мартовский предподготовительный сбор. Напомним, пока к национальной команде не присоединились легионеры, под руководством Сергея Станиславовича тренировались Рубчинский, Очеретько, Волошин, Нещерет, Батагов и Овчаренко.

Вертикаль сборных постепенно приближает наш футбол к европейскому уровню. В молодежной команде сейчас несколько кандидатов на повышение. К примеру, Ярмолюк, Рубчинский, Квасница, Батагов могут претендовать на вызов в течение года. Также стоит отметить тенденцию, что практически все футболисты U-21 имеют игровую практику в своих клубах. сборную Украины в мартовских матчах» src=»/wp-content/uploads/2024/03/cf4b20e235788f4250591cd5ec7f67f4.jpg» alt=»Замена для Бражка и проверка новичков: кто будет играть за молодежную сборную>

Егор Ярмолюк

Что касается шансов «молодежки» в мартовских матчах, то даже в отсутствие Ваната и Бражко, команда должна побеждать в Азербайджане. Класс наших игроков гораздо выше, чем у соперника. А в игре с Марокко ожидаем экспериментов и дебют новых футболистов.

Дмитрий Климчук

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