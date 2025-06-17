Подстраиваются под Трампа? ФИФА убрала месседжи против дискриминации на клубном ЧМ

ФИФА решила не демонстрировать на стадионах и в маркетинговых материалах Клубного чемпионата мира в США упоминания о борьбе с расизмом и дискриминацией.

По данным нескольких источников The Athetic, организация заранее подготовила визуальные материалы для кампании "Нет расизму/Нет дискриминации", но они так и не были показаны ни на первых матчах турнира, ни в социальных сетях ФИФА.

Это резко контрастирует с предыдущими турнирами — такими как Женский чемпионат мира-2023 и ЧМ-2022 в Катаре, — где антидискриминационные посылы звучали и в эфире, и на стадионных экранах. Также не прозвучали и заранее анонсированные стадионные объявления о протоколах против расизма, включая универсальный антирасистский жест, представленный ФИФА в сентябре прошлого года.

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Дополнительное внимание к решению ФИФА вызывает и тот факт, что президент организации Джанни Инфантино поддерживал тесные связи с администрацией президента США Дональда Трампа, включая визиты в Белый дом и участие в инаугурационных мероприятиях.

На вопрос о том, повлияла ли на решение политическая ситуация в Соединенных Штатах, в ФИФА ответили лишь ссылкой на собственные уставы, где говорится о "политическом нейтралитете" организации.

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